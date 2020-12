5 tendances mode pour les Fêtes

On se pare de nos plus belles tenues pour envoyer bouler 2020 comme il se doit.

Noël et Nouvel-An auront beau se célébrer en petit comité, on ne va pas se laisser abattre pour autant. L’occasion de mettre de côté notre pyjama, qui sera certainement couronné tenue de l’année, les soirs du 24 et 31 décembre.

Petite robe noire

Incontournable de notre dressing, la petite robe noire se dévergonde pendant les Fêtes. On mise sur l’asymétrie et les jeux de volume. Sans oublier le décolleté dans le dos, chic et efficace. Côté matières, cap sur la soie, le velours ou le sequin.

Chaussures dorées

On les choisit de préférence à talons pour donner un coup de fouet à une tenue un peu sage.

Couleurs vives

Comme dans la dernière campagne Gucci, il faut que ça pète! Un style rétro chic où les couleurs s’entrechoquent et les matières se mélangent. Le mix parfait qui chassera à coup sûr la morosité ambiante.

Aspect métallisé

La dernière collection de prêt-à-porter Isabel Marant a beau être estampillée printemps-été 2021, nous, on s’en inspire déjà pour les Fêtes. Et le métallisé a la cote. On le choisit argenté, un peu plus classique, ou en couleurs vives.

Sequin