Bons plans en Allemagne: 5 villes allemandes à visiter cet été en train pour 9 euros

Certains esprits chagrins prophétisent déjà une saturation du trafic. Avouons que l’entreprise ferroviaire allemande n’a pas bonne réputation (pannes, retards). Il n’empêche que l’offre est alléchante. D’autant plus que l’Allemagne se métamorphose en destination exotique durant la saison estivale. Pour vous en convaincre, nous avons sélectionné une activité dans chacune des cinq plus grandes villes du pays.

Berlin sous les tropiques

Croisière à Hambourg

Surf à Munich

La scène est surréaliste: on surfe à Munich comme on le ferait à Hawaï. Ou presque. L’Eisbach est un cours d’eau qui sillonne l’Englischer Garten, poumon vert du centre-ville. Cette activité étonnante est en accès libre. En revanche, elle est déconseillée au débutant à cause de la force du courant. On peut observer le spectacle depuis le pont qui surplombe la vague.