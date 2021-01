Belgique : 50’000 euros d'amende pour son 20e anniversaire

Une Luxembourgeoise a organisé son 20e anniversaire avec... 61 invités dans le sud de la province belge de Luxembourg. La police est intervenue. La facture est salée.

Alertée par la présence de nombreuses voitures et d'une forte musique qui émanait d'une habitation, la police belge a constaté les faits, le samedi 8 janvier, vers quatre heures du matin. Cette soirée risque certainement d'être inoubliable pour les 61 personnes présentes pour l'occasion, car les médias belges précisent d'ores et déjà que les amendes atteindront la somme de 50’000 euros (54’000 fr.). Les participants à cette soirée d'anniversaire étaient domiciliés au Luxembourg et en France.

Via Airbnb, une maison a été louée pour cet anniversaire et la propriétaire du «gîte» croyait pouvoir faire confiance à cette jeune fille qui n'a pas hésité à débrancher la caméra de surveillance dès le début des festivités. À la base, six personnes, ses frères et ses sœurs, selon la jeune fille de 20 ans, étaient attendus sur place. Il n'en fut absolument rien, comme a pu le constater la police belge. À elle seule, l'organisatrice de la soirée a reçu une amende de 4000 euros. Les invités ont été sanctionnés d'une amende de 750 euros. De quoi les faire réfléchir pour bien démarrer l'année 2021.