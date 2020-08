Mexique 50 ans de prison pour le meurtre d'une journaliste

Miroslava Breach, avait été retrouvée morte dans sa voiture avec des blessures par balle à la tête, le 23 mars 2017 dans l'Etat de Chihuahua.

Plus de 100 journalistes ont été tués depuis 2000 au Mexique et 90% de ces affaires n'ont toujours pas été résolues.

La condamnation de Juan Carlos Moreno, alias «El Larry», en tant qu'«auteur intellectuel» de cet assassinat est un fait rare dans ce pays, un des plus dangereux pour les journalistes. Plus de 100 y ont été tués depuis 2000, et 90% de ces affaires n'ont toujours pas été résolues. Le parquet a estimé que Miroslava Breach, 54 ans, avait été tuée «avec préméditation» après avoir reçu des messages d'intimidation.