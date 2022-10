Haut-Valais: 50 ans pour assainir? Elles disent non à la Lonza

«La décharge chimique de Gamsenried de la Lonza est une défaillance chronique. Elle fuit depuis des décennies, pollue la nappe phréatique avec la très dangereuse benzidine et porte atteinte à l’eau potable . C’est pourquoi, un assainissement est urgent». Dans un communiqué commun, les associations environnementales Médecins en faveur de l’environnement (MfE), Groupement haut-valaisan pour l’environnement (OGUV), Pro Natura Haut-Valais et le WWF ont dénoncé ce matin le laxisme qui prévaut autour de l’assainissement de la décharge de Gamsenried.

Ceux qui ont décidé seront morts en 2072

Le propriétaire des lieux, le groupe pharmaceutique Lonza, prévoit en effet une durée de 50 ans pour réaliser l’ensemble de l’assainissement: «C’est une période surréaliste, dénoncent les associations. Qui saura en 2072, si la Lonza a terminé de nettoyer, comme elle le prétend? En 2072, la majorité de ceux qui auront décidé aujourd’hui, seront décédés. Ceci signifie qu’une quantité importante de savoir sera perdue et que la prise d’une lourde responsabilité de la Lonza sera reportée, et ce, de manière inacceptable».

Une décharge unique en Suisse

L’ancienne décharge de Gamsenried se situe à Gamsen vers Brigue est un site contaminé unique en Suisse et l e Valais est régulièrement accusé d’être trop passif vis-à-vis de la Lonza. Elle a aussi provoqué le départ du chef du Service de l’environnement Joël Rossier . Selon le site de l’État du Valais, elle s’étend sur une longueur de 1.3 km et une largeur maximale de 450 m et sa superficie totale est de 290 000 m2. Des déchets issus avant tout de la production chimique de Lonza y ont été déposés entre 1918 et 1978. Le volume est estimé à environ 3 millions de m³. Et le problème c’est qu’elle est située dans un secteur de protection des eaux souterraines.