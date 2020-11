États-Unis : 50 Cent a refusé 1 million de dollars de Trump

Le rappeur s’est vu proposer une sacrée somme pour participer à l’investiture de Donald Trump s’il venait à être réélu.

Après avoir crié sur tous les toits qu’il allait voter pour Donald Trump , puis rétropédalé et appelé à soutenir Joe Biden, 50 Cent a révélé qu’il avait refusé une grosse somme d’argent qui lui était proposée par l’équipe du président américain.

«Ils m’ont d’abord offert 500’000 dollars pour être présent à l’investiture s’il était réélu. Puis c’est passé à 1 million alors que je ne savais toujours pas quoi répondre (…) Et je me suis dit «non, il ne faut pas que je me mette dans cette situation». Parce que je ne savais pas ce que j’allais devoir faire pour m’en remettre», a dit le rappeur de 45 ans dans «The Breakfast Club».