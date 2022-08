50 Cent en concert à Genève en octobre 2022

Hip-hop : 50 Cent en concert à Genève cet automne

Le 21 octobre 2022, c’est cette fois le public romand que 50 Cent ravira avec ses tubes. On pense naturellement ici à «In Da Club», dont le clip a été vu plus de 1,5 milliard de fois sur YouTube, à «Candy Shop» ou encore à «P.I.M.P» réalisé avec Snoop Dogg. En un peu plus de 20 ans de carrière – son premier album «Get Rich or Die Tryin’» remonte à 2003 et avait été produit par Dr. Dre et Eminem – 50 Cent a vendu plusieurs millions de disques tout autour du globe. Des rappeurs tels que Drake ou le regretté Pop Smoke ont dit avoir été influencés par le New-yorkais. Son dernier album en date, «Animal Ambition», a été publié en 2014.