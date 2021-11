Japon : 50 centimes sont retenus sur son salaire pour un retard d’une minute

Un employé d’une grande compagnie ferroviaire poursuit son employeur pour l’avoir sanctionné, car son convoi était arrivé avec soixante secondes de retard.

Il réclame 2,2 millions de yens (18’000 francs environ) de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par cette épreuve, précise le journal.

Pas de travail, pas de salaire

Cette erreur a retardé le changement de conducteur, et le train a quitté la gare et est arrivé au dépôt une minute plus tard que prévu.