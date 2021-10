Etude : 50% des émissions planétaires sont dues aux 10% des plus riches

A quelques jours du début de la COP26, une étude d’un laboratoire qui fait autorité conclut que les 1% des plus fortunés ont émis en moyenne chacun 110 tonnes de CO2 en 2019.

Les individus les plus aisés polluent bien davantage que les plus pauvres sur la planète et devraient faire l’objet de mesures d’imposition ciblées, relève une étude du World Inequality Lab (WIL) publiée mercredi, à quelques jours de la COP26 , conférence mondiale sur le climat à Glasgow.

Responsabilités inégales

Outre les personnes les plus fortunées, les pays les plus développés présentent une emprunte carbone bien plus élevée une fois pris en compte les produits fabriqués à l’étranger et importés sur leur sol.