Virus : 50 millions de cas dans le monde, Biden ouvre une cellule de crise

Les contaminations sont en hausse, en Europe particulièrement, entraînant entre autres l’instauration de l’état d’urgence au Portugal et la mobilisation de réservistes en Suisse.

Alors que plus de 50 millions de cas de nouveau coronavirus ont été détectés dans le monde, le président élu des États-Unis Joe Biden met en place dès lundi une cellule de crise pour tenter de juguler la pandémie dans son pays, de loin le plus affecté de la planète.

En Europe, épicentre de l’épidémie avec plus de 12,5 millions de cas, le Portugal instaure lundi l’état d’urgence sanitaire, assorti d’un couvre-feu dans la majeure partie du pays, et la Roumanie prend elle aussi de nouvelles mesures draconiennes.

Un couvre-feu nocturne, de même que le port obligatoire du masque en extérieur et l’interdiction des fêtes publiques et privées, entre également en vigueur lundi en Roumanie qui approche le seuil des 10'000 nouveaux cas par jour et qui déplore 7540 décès depuis le début de l’épidémie.