500 ans d’histoire en un repas

Cette nouvelle expérience multisensorielle combine un menu à neuf plats, de bons vins ainsi que des animations et histoires projetées à même la table. Les mets sont basés sur des recettes historiques, interprétées par le chef Ivo Adam et son équipe de cuisine jeune et très talentueuse. Et le chef se propose même comme maître de cérémonie et guide les convives le temps du repas.