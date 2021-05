Pandémie : 500 millions de doses supplémentaires dans la besace mondiale

Un accord entre Moderna et l’Alliance du vaccin permet d’acheter de manière anticipée un demi-milliard de doses de sérum en plus pour le dispositif Covax.

Futurs variants

«L’élargissement et la diversification du portefeuille ont toujours été un objectif essentiel de Covax, et pour rester flexible face à cette pandémie qui est en évolution constante – y compris la menace croissante posée par les nouveaux variants», a indiqué le directeur exécutif de Gavi, le Dr Seth Berkley.

Outre Moderna, l’OMS a également homologué le vaccin de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud et celui de Johnson & Johnson, appelé Janssen.

Déjà 49 millions

A ce jour, Covax, dont le principal fournisseur reste AstraZeneca, a expédié plus de 49 millions de vaccins à 121 pays et territoires participants.

Le système s’est heurté à la volonté des Etats les plus riches qui, face à la pression populaire, se sont procuré le plus de doses possibles au détriment des autres. Le dispositif est également mis à mal par la décision prise par l’Inde de bloquer les exportations des doses produites par AZ via le Serum Institute of India (SII), le géant asiatique étant lui-même débordé par l’épidémie de Covid.