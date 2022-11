WhatsApp : 500 millions de numéros sur le dark web

Facebook, WhatsApp et Instagram sont les applications les plus visées par les hackers, et ce qui arrive à WhatsApp n’est pas vraiment une surprise. D’après Cybernews, une base de données contenant les numéros de téléphone de près de 500 millions d’utilisateurs de WhatsApp a été mise en vente sur un forum pirate sur le dark web. Le prétendu vendeur indique que la liste comprend 487 millions de numéros de téléphone appartenant à des utilisateurs actifs de plus de 84 pays. Avec ses 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, cette base de données contiendrait donc le quart des usagers de l’application. Le lot est décrit comme comprenant les données téléphoniques de plus de 32 millions d’utilisateurs américains, 45 millions en Égypte, 35 millions en Italie, 29 millions en Arabie Saoudite, 20 millions en France et en Turquie, 11 millions au Royaume-Uni, 10 millions en Russie et 1,5 million en Suisse.