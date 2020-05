Coronavirus

500 millions pour aider le sport suisse à survivre

Afin de permettre au secteur du sport de faire face à la crise, Berne a annoncé plusieurs enveloppes mercredi sous forme de prêts et à fonds perdu.

Le Conseil fédéral veut soutenir le sport touché par le Covid-19 par 500 millions de francs. Les ligues professionnelles de football et de hockey devraient pouvoir emprunter jusqu’à 350 millions. Le reste irait à fonds perdu au sport populaire ou d’élite.

La crise a frappé de plein fouet le secteur du sport et ses principales sources de revenus ont volé en éclat, a déploré la conseillère fédérale Viola Amherd devant la presse en citant notamment les recettes des sponsors, les revenus générés par les événements et les droits de télévision. Plus de 100’000 emplois dépendent d’un secteur crucial aussi pour la santé des Suisses.