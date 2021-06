Genève - 500 places de plus pour les loisirs des enfants cet été

Désireux de proposer des loisirs en suffisance aux jeunes durant les grandes vacances, et pour pallier la disparition des activités de «GE Découvre en été», le Canton a collaboré avec neuf associations afin d’étoffer son offre. En découlent 500 places supplémentaires de cours, camps et centres aérés. Elles sont mises à disposition par les structures suivantes: Allegro Musique, Association Europe-Charmilles, 022 Familles, Step into action, Association pour la sauvegarde du Léman, Fleur de cirque, Ma jeunesse suisse romande, Ateliers des bricolos et Une semaine de sport. Les inscriptions, accessibles aux enfants et adolescents de 4 à 16 ans, sont possibles dès ce mardi sur la plateforme du GLAJ (Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse).