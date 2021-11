footbaLL à Genève - 5000 élèves invités au match féminin Servette-Chelsea

Le Département de l’instruction publique (DIP) l’a annoncé ce lundi, conjointement au club genevois. Il espère de la sorte «mettre en avant le football féminin et célébrer la pratique du sport par toutes et tous, au-delà des stéréotypes de genre». Le DIP espère montrer que «tout un chacun peut apprendre et développer une pratique sportive quel que soit le sport qu’il choisit, son genre ou ses prédispositions». Il décèle dans cette rencontre internationale «un bon potentiel pédagogique», qui permette aux garçons de réaliser «que le football féminin peut aussi être enthousiasmant». Le club, pour sa part, explique se réjouir de «pouvoir faire rêver tant de jeunes filles et de jeunes garçons à travers notre première équipe».