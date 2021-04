Kylie Jenner : 500’000 dollars pour les ados atteints d’un cancer

Un nouvel espace lounge destiné aux patients d’un hôpital pour enfants dans le Tennessee, a pu être construit grâce à un don de Kylie Jenner.

Le 31 mars 2021, le Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt, à Nashville, a dévoilé un nouvel espace entièrement dédié aux adolescents souffrant d’un cancer. Cet espace, situé au 6e étage de l’établissement et appelé le «Hey, I’m Here For You Teen Lounge», comprend un écran de télévision, des jeux vidéo, une salle de méditation et des lieux dans lesquels les patients peuvent se rencontrer.