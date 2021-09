Genève : 52% des troubles auditifs de l’enfant sont génétiques

Les HUG ont découvert que les bambins souffrant d’un déficit de l’ouïe pouvaient cacher un souci de santé plus global.

Plus de la moitié (52%) des troubles auditifs de l’enfant sont génétiques. La découverte a été faite par une équipe de scientifiques des HUG et de l’Université de Genève regroupant des spécialistes de l’ORL et de la médecine génétique, ont communiqué ce jeudi , les deux institutions. Fait remarquable, près de la moitié (46%) de ces déficits de l’audition d’origine génétique (découverts par séquençage de l’ADN) s’inscrivent dans un syndrome plus large, comme par exemple celui d’Alport (atteinte rénale) ou celui d’Usher (atteinte visuelle).