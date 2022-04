Hockey sur glace – 53e défaite en 73 matches pour le Canadien de Montréal

Le gardien du Canadien de Montréal Sam Montembeault concède un but sous les yeux de Pierre-Luc Dubois des Winnipeg Jets.

En finale de l’éphémère Division Nord instaurée durant la pandémie de Covid-19 lorsque la frontière entre le Canada et les États-Unis était fermée, le Canadien avait en effet balayé les Jets (4-0) il y a dix mois au terme d’un duel houleux. L’attaquant du club du Manitoba Mark Scheifele avait été suspendu suite à une charge à la tête du centre des Habs Jake Evans, ce qui avait généré de nombreuses polémiques.

Blessé, Scheifele n’a pas été aligné et s’est ainsi épargné un très probable concert de sifflets de la part de la foule.

Le duel a logiquement tourné à l’avantage de Winnipeg, qui conserve une maigre chance de se qualifier pour les play-off tandis que Montréal, désormais entraîné par l’ancien attaquant du Lausanne HC Martin St-Louis, a posé les bases d’un «reset» et évalue plusieurs jeunes avant d’établir sa colonne vertébrale du futur.

Ehlers à l’honneur

Et du centre américain Adam Lowry dans un filet désert.

Bientôt, le retour de Price

31e et avant-dernier du classement général de la ligue, Montréal a applaudi le 100e but en carrière de l’ailier droit ontarien Josh Anderson et s’apprête à célébrer le retour au jeu de Carey Price.