Myanmar : 543 civils ont été tués en Birmanie depuis le coup d’État

Selon un nouveau bilan, au moins 40 mineurs figurent parmi les victimes de la junte militaire qui s’est emparée du pouvoir le 1er février.

Le nombre d’enfants et d’adolescents tués a doublé ces douze derniers jours, a déploré l’ONG Save the Children. Il est particulièrement horrible que plusieurs d’entre eux aient été tués chez eux, où ils auraient dû être à l’abri de tout danger.»

Le bilan est dans doute beaucoup plus lourd: plus de 2700 personnes ont été interpellées et beaucoup, détenues au secret, sans accès à leur proche ou à un avocat, sont portées disparues. À Rangoun, la capitale économique, des habitants ont déposé des fleurs aux arrêts de bus et dans d’autres lieux publics en mémoire aux «martyrs».