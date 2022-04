Suisse : 56% de la population est pour un rapprochement avec l’OTAN

Selon un sondage alémanique, plus de la moitié des personnes interrogées serait favorable à une collaboration plus étroite avec l’OTAN, à une hausse des dépenses pour l’armement et a un soutien accru à l’Ukraine.

Pour les personnes interrogées, une collaboration plus étroite ne signifie toutefois pas une adhésion à l’OTAN. AFP

Même en Suisse, la violation flagrante du droit international par Vladimir Poutine en Ukraine «déplace le système de référence politique en matière d’armement et de politique de sécurité», constate le «SonntagsBlick» du jour en introduction à un sondage.

Réalisé par l'institut de recherche Sotomo en collaboration avec le groupe Blick auprès de 20’000 participants, il indique qu’une majorité de 56% (35% de oui, 21% de plutôt oui) approuverait une «coopération plus étroite» avec l’OTAN, contre 41% de répondants opposés à cette idée (11% de plutôt non, 30% de non).

Toutefois, une collaboration plus étroite ne signifie pas une adhésion à l’OTAN: seuls 33% des sondés y sont favorables et 62% y sont opposés. Et 55% des sondés (28% de beaucoup plus, 27% de un peu plus) s’expriment pour un budget plus important pour la défense de notre pays.

L’initiative contre les F-35 serait rejetée

Le sondage montre encore que si on votait aujourd’hui, l’initiative socialiste contre l’achat des avions de combat F-35 serait rejetée à 64% (non à 53%, plutôt non à 11%), et approuvée par seulement 30% des sondés (oui à 21%, plutôt oui à 9%). De plus, 53% approuveraient l’achat immédiat de ces avions (45% de oui)

Que notre pays doive soutenir la population civile d’Ukraine attaquée par la Russie fait l’unanimité. Aucun des sondés ne s’y oppose, et 44% estiment même que la Suisse doit s’engager plus fortement pour ce pays. 18% sont satisfaits du soutien actuel et 38% souhaitent une position plus neutre.

Quant au soutien aux soldats ukrainiens, par la livraison de casques et de gilets pare-balles par la Suisse, il est aussi largement approuvé (62%, soit oui à 52% et plutôt oui à 10%) par les personnes sondées. Il existe donc un potentiel pour assouplir les interdictions d’exportation rigides actuellement en vigueur en la matière, note le «SonntagsBlick».

Mais pas en matière d’exportation d’armes, à laquelle les sondés s’opposent à 66%, contre seulement 32% qui l’approuveraient.

Changement de sensibilité surtout à gauche Selon le «SonntagsBlick », le changement d’époque induit par l’attaque russe contre l’Ukraine se fait surtout sentir à gauche. Parmi les sondés sympathisants du Parti socialiste, 76% sont ainsi favorables à une coopération plus forte avec l’OTAN, et 73% parmi les sympathisants des Verts. Or, comme le rappelle le journal dominical, «jusqu'à récemment, le pacte de l'Atlantique Nord était considéré par une grande partie de ce milieu comme un instrument de l'impérialisme américain et une excroissance de l'agression militariste occidentale». Oui à la défense aérienne européenne Aujourd’hui, 82% des sympathisants écologistes et 77% des socialistes souhaitent ainsi une participation suisse au système de défense aérienne européen Iron Dome, comme le montre aussi le sondage. Quant à l’ensemble des participants au sondage, 65% d’entre eux approuvent l’idée (48% de oui, 17% de plutôt oui). Pour rappel, l’Union européenne discute actuellement de l’importation de cette technologie de défense contre les missiles et l’artillerie, dont les coûts sont estimés à des dizaines de milliards.

Non à la neutralité ancrée dans la Constitution Selon le sondage du «SonntagsBlick», l’initiative populaire sur la neutralité, annoncée il y a un peu plus d'une semaine par Christophe Blocher, qui prévoit l’ancrage de la neutralité dans la Constitution, serait aujourd’hui rejetée en votation populaire par 52% des personnes sondées et approuvée par 41% d’entre elles. D’ailleurs, à la question si Berne a contrevenu à la neutralité en reprenant les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, une majorité (58%) des sondés a répondu que non, contre 42% qui estiment que oui.