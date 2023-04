56 jours en autocar pour un voyage d’Istanbul à Londres

Si vous aimez les road trips, le soi-disant plus long voyage en autocar du monde est fait pour vous! L’aventure, qui porte le nom de «Bus to London» (Un autocar pour Londres), commencera le 7 août à Istanbul et se terminera le 1er octobre à Londres, après pas moins de 56 jours. Durant cette période, l’autocar parcourra plus de 12’000 kilomètres à travers 22 pays.