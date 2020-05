Vente record

560 000 dollars pour une paire d’Air Jordan

Fabriquées en 1985 et autographiées par Michael Jordan, les chaussures ont été vendues dimanche par la maison Sotheby's.

Ces deux chaussures rouges, blanches et noires, fabriquées en 1985 et signées par Michael Jordan, ont détrôné la "Moon Shoe", l'une des premières paires produites par l'équipementier Nike et vendue en juillet 2019 pour 437’500 dollars, également chez Sotheby's.