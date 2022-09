581 millions d’aides Covid «au cas de rigueur» versés à Genève

crise du Covid : 581 millions d’aides «aux cas de rigueur» versés à Genève

Les aides financières estampillées “cas de rigueur” allouées aux entreprises genevoises durant la crise du Covid ont atteint 581millions de francs, synthétise ce jeudi la Cour des comptes. Au 30 juin 2022, 3266 sociétés en ont bénéficié. Sans surprise, les secteurs de la gastronomie et de l’hébergement sont ceux qui ont été le plus soutenus, avec respectivement 142 millions de francs et 141 millions de francs versés. Suivent les “autres entreprises de service”, avec 106 millions, et la vente au détail, avec 58 millions.