Genève : 59% des entreprises survivent cinq ans après leur création

Près de 14’000 sociétés ont vu le jour entre 2013 et 2017. Plus elles démarrent grosses, mieux elles résistent.

Au total, entre 2013 et 2017, 13’736 entreprises ont été créées ex nihilo à Genève, pour un total de 19’566 emplois liés l’année de leur arrivée sur le marché. 80% de ces sociétés ont débuté leur existence avec un seul emploi. Seules dix ont démarré leur activité avec 25 emplois ou plus. (jef)