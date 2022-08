Dream Team: 5e journée – La marée verte continue de déferler

Il n’y a rien de prévu d’avance, rien d’écrit. Mais s’il faut se projeter, il est aisé d’imaginer un paquet de Saint-Gallois avec plus de dix nominations dans la Dream Team à la fin de la saison. C’est que le caractère explosif, spectaculaire et sans cesse tourné vers l’avant des Brodeurs a tendance à placer leurs joueurs dans une vitrine magnifiquement aménagée. On sait la vague verte capable de s’écrouler à tout moment, mais lorsqu’elle tient, elle emporte tout sur son passage. Lucerne, baffé 4-1 samedi, saura en témoigner.