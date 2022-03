Elections vaudoises du 20 mars – 5G: «glouttonnerie technophile» ou «peurs infondées» des candidats

Socialistes plus modernes?

Que ceux qui croyaient que le PS et les Verts étaient d’accord sur tout: détrompez-vous. Le parti à la rose est sensiblement plus ouvert sur les nouvelles technologies que les écologistes. Dans quasi tous les districts et tant sur la 5G que sur le vote électronique, les scores des listes socialistes surpassent ceux des Verts. Alors que les Verts disent oui à la 5G à 16,2%, le PS est à 46,4%. Les socialistes sont aussi plus nombreux à estimer que la digitalisation offre plus d’opportunités que de risques, alors que les Verts pensent l’inverse.