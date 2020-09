Suisse : 5G: pas de coup d’accélérateur pour la santé

Le Conseil national ignore la préoccupation des citoyens et enterre ce lundi par 102 voix contre 75 une motion de commission demandant d’accélérer la recherche sur les effets sanitaires de la téléphonie mobile.

Le National a enterré lundi la motion qui réclamait une surveillance de l’exposition de la population au rayonnement non ionisant, la création d’un service de consultation de médecine environnementale et l’intensification de la recherche sur les effets de la 5G sur la santé. Ces mesures, préconisées en novembre dernier par le groupe de travail «Téléphonie mobile et rayonnement», devraient être mises en œuvre au plus tôt, ont indiqué pour la commission Benjamin Roduit (PDC/VS).