Économie - 6,98 milliards de produit net pour Fenaco en 2020

Fenaco fait face à la pandémie. La société coopérative affiche des chiffres équivalents à ceux de 2019 et prévoit même une légère hausse du produit net pour l’année en cours. La direction de l’entreprise affirme dans un communiqué devoir cette stabilité à quatre domaines d’activité distincts: l’agronomie, l’industrie alimentaire, le commerce de détail et l’énergie. «Une base large et solide» selon Fenaco.