6 astuces pour prolonger la durée de vie de vos bouquets de fleurs

Un beau bouquet de fleurs égaie un intérieur en un rien de temps et donne le sourire à la personne qui le reçoit. Dommage que les fleurs fanent si vite. Voici quelques astuces pour faire durer un bouquet plus longtemps.

Le vase

Les bactéries se multiplient rapidement dans le vase, ce qui fait que vos fleurs fanent plus vite. À chaque fois que vous changez l’eau, il convient également de laver le vase. Passez-le régulièrement au lave-vaisselle ou rincez-le avec un mélange de bicarbonate de soude et d’eau chaude. Pour nettoyer un vase particulièrement étroit, utilisez une brosse à bouteilles.

L’eau

Ne remplissez votre vase d’eau qu’à un tiers et changez-la tous les deux à trois jours. Les bouquets de fleurs mélangées aiment l’eau tiède. Il est préférable de tester la température sur votre main au préalable. En revanche, les fleurs du printemps comme les tulipes et les narcisses préfèrent l’eau fraîche. À propos des tulipes: elles continuent de pousser au fur et à mesure de leur floraison. Ne versez que deux à trois centimètres d’eau dans le vase pour ralentir leur croissance. Ainsi, les tiges pourront absorber moins d’eau.