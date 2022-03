La chronique De TCS Camping - 6 conseils pour réussir son initiation au camping

Les adeptes du camping apprécient, avant tout, la proximité de la nature. Ils vivent à l’extérieur toute la journée et respirent un air pur 24 heures sur 24. Leur quotidien est simple et décontracté. L’organisation de leurs journées est totalement libre, le bien-être garanti. Les campeurs sont sociables. Il est donc facile de nouer rapidement des relations amicales.

Pour une première expérience, il vaut mieux ne pas prévoir un voyage de trois semaines. Un week-end dans un camping près de chez soi permet de tâter le terrain. Il ne faut pas, non plus, se lancer dans l’aventure sans connaissances préalables.

6 conseils pour les débutants

1er conseil: déterminer ses préférences. Camper, voyager en van ou en camping-car? Découvrez ce qui vous convient le mieux.

2e conseil: le glamping, c'est-à-dire le camping glamour, est idéal pour les débutants. Cela permet de tenter l'expérience avec un confort maximal. Il suffit de louer un hébergement tout équipé dans un camping.

3e conseil: louer avant d'acheter! Avant l'achat d'un véhicule de camping, il faut trouver celui qui convient le mieux. Une caravane, un van ou un camping-car?

1er conseil: déterminer son profil

Il existe plusieurs types de campings. Trouvez celui qui vous correspond le mieux.

Le camping. C’est la manière la plus simple et la plus économique. Cette option nécessite d’être flexible et peu exigeant.

Le van ou le camping-car. Pour qui veut une liberté de mouvements maximale.

La caravane. Idéale si on passe plusieurs jours au même endroit et qu’à partir de là on explore une région.

Le glamping. Cet hébergement est très tendance. Il permet d’appréhender le camping sans trop d’efforts, mais avec un certain confort.

2e conseil: glamping, le camping glamour

Il est possible de louer un logement confortable dans l’enceinte d’un camping. L’offre est aujourd’hui disponible dans la plupart d’entre eux. Il y en a pour tous les goûts, du plus simple au plus sophistiqué. Avantage évident: nul besoin de transporter ses affaires, l’hébergement dispose déjà de l’équipement nécessaire. On arrive, on défait ses valises, puis on profite de ses vacances.

3e conseil: louer avant d’acheter

L’achat d’un camping-car ou d’une caravane doit faire l’objet d’une réflexion approfondie. Ces véhicules ne sont pas bon marché. Il est donc préférable de louer d’abord pour les tester. Il existe plusieurs plateformes en ligne pour la location, par exemple, TCS location camping-car, MyCamper ou Citypeak Campers.

Vous hésitez entre un camping-car ou une caravane? Chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Le camping-car permet d’être flexible: pour un road trip, un circuit, mais aussi pour un séjour prolongé à un même endroit. Avec une caravane, on est moins flexible.

Avec le camping-car, on peut passer la nuit sur des emplacements (parkings pour véhicules de camping sur lesquels c’est autorisé). Avec la caravane, on doit toujours se rendre dans un camping.

Aller rapidement au supermarché le plus proche ou explorer la région? C’est plus compliqué avec le camping-car parce qu’il faut tout ranger avant de partir. On ne peut pas passer partout non plus. La combinaison voiture et caravane est clairement plus pratique dans ce cas-là.

Une caravane est beaucoup moins chère qu’un camping-car, à l’achat comme à l’entretien.

4e conseil: le savoir-vivre

Le camping est synonyme de liberté à l’état pur, mais comme partout en société la cohabitation ne peut être harmonieuse que si chacun respecte autrui. Les campeurs sociables, se saluent et s’entraident toujours! Attention aux nuisances sonores. Il faut respecter le repos de ses voisins et la propreté des espaces communs. Il est obligatoire de tenir son chien en laisse. Dans la nature, la règle est identique: on respecte la nature. On ne laisse rien derrière toi hormis des traces de pas.

5e conseil: réserver à temps

En principe, on peut s’installer dans un camping à n’importe quel moment sans réservation. Toutefois, depuis le début de la crise sanitaire, les campings étaient très souvent complets. Ce sera sans doute le cas cette année. Il est donc vivement recommandé de réserver son emplacement. La plupart des campings proposent une réservation en ligne. Il existe plusieurs plateformes spécifiques, comme pincamp.ch par exemple.

6e conseil: se détendre!

Il faut se laisser aller, tout simplement, et ne pas tout planifier en détail. Après tout, le but du camping, c’est de rompre avec la routine et de vivre une nouvelle expérience. On y va pour profiter de la nature, se décontracter et rencontrer des nouvelles personnes.

