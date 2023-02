Suisse : 6% des patients ont contracté une infection à l’hôpital en 2022

Aller à l’hôpital n’est pas sans risque. En effet, il n’est pas rare d’attraper une infection en plus du problème pour lequel on doit se faire soigner. Ainsi en 2022, 6% des patients ont contracté une infection lors de leur séjour dans l’un des 108 hôpitaux de soins aigus du pays, révèle mardi une enquête de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui a analysé les données de 14’000 patients.

Grands hôpitaux les plus risqués

Ce sont d’abord dans les grands hôpitaux que l’on risque le plus de contracter une infection nosocomiale. Car ce sont eux qui s’occupent des patients souffrant des maladies les plus complexes et qui nécessitent donc des interventions plus risquées. C’est d’ailleurs en médecine intensive que la probabilité d’attraper une bactérie est la plus élevée.