6 erreurs à éviter quand on opte pour la location de vacances

Plus de place, plus d’intimité, plus de personnalité… les avantages d’un logement de location sont évidents. L’offre est importante et variée. En d’autres termes, il y a à boire et à manger. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut se poser les bonnes questions. Le magazine américain «Travel and Leisure» a interrogé des experts de la location de vacances tels que Airbnb, Vrbo, TurnKey Vacation Rentals et Booking.com pour que les prestations soient à la hauteur de nos attentes .

Mauvaise compréhension du lieu

« N ’ oubliez pas de vérifier la description de l ’ emplacement de votre location de vacances et sa proximité avec les lieux que vous souhaitez découvrir » , explique TJ Clark, cofondateur de TurnKey Vacation Rentals. « Comme de nombreux sites de location n ’ offrent pas l ’ adresse exacte avant que vous ne réserviez pour des raisons de confidentialité, n ’ oubliez pas de vous renseigner si vous avez des attentes spécifiques » , explique Jimmy Repp, superhost sur Airbnb, qui propose une expérience inédite à Palm Springs depuis huit ans.

Juger un endroit exclusivement par les photos

« Bien qu ’ il puisse être tentant de réserver uniquement en se basant sur les photos, prenez le temps de lire tout ce que la maison de vacances a à offrir » , explique Alison Kwong, porte-parole de Vrbo.

Ne pas utiliser une grande plateforme

I l existe un large éventail de services de location de vacances, pourtant, il est conseillé de s ’ en tenir à ceux qui ont fait leurs preuves. « Il y a eu de nombreux cas de fraude et d ’ escroquerie sur des sites comme Craigslist et d ’ autres forums communautaires » , ajoute le cofondateur de TurnKey Vacation Rentals. « Recherchez des sites de voyage établis avec un processus de vérification des maisons et des hôtes, comme Airbnb, Vrbo, Homes & Villas by Marriott International, et d ’ autres plateformes fiables .»

Ne pas prendre en compte les récentes reviews

La plupart des plateformes ont un système d ’ examen à double sens : les invités pass en t en revue leur séjour et les hôtes pass e nt en revue les invités. Les commentaires de la communauté, en particulier les critiques récentes, apportent des informations pertinentes. « C ’ est une erreur courante de ne pas lire attentivement les avis pour s ’ assurer que la propriété est bien adaptée … surtout maintenant que les directives, les règlements et les recommandations liés au C ovid -19 exigent que les voyageurs soient plus conscients que jamais dans le choix d ’ un hébergement » , déclare Arjan Dijk, vice-président et directeur du marketing de Booking.com.

Ne pas vérifier les produits de base

« Renseignez-vous sur ce que vous offrent votre maison et votre lieu de résidence avant d ’ arriver » , affirme TJ Clark. « En particulier avec la pandémie, certains hôtes et gestionnaires de biens ont limité ce qu ’ ils offrent dans une location de vacances, comme la literie supplémentaire, le linge de maison, le savon, le café, etc. Le fait de savoir cela avant de partir en vacances vous aidera à mieux vous préparer. »

Ne pas soulever de questions pendant le séjour