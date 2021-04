Les classiques du brunch, on les connaît tous: viennoiseries, œufs (brouillés, pochés ou encore en omelette), charcuterie et toasts au saumon. Mais parfois, c’est bon de varier un peu. Voici quelques propositions pour réinventer votre brunch en ce week-end pascal.

Des quiches

Aux légumes mélangés, aux épinards ou encore aux petits pois, les quiches sont un mets des plus sympa à faire pour le brunch. Il suffit de prendre une pâte brisée, des légumes sautés brièvement et de noyer le tout dans une royale (œufs, crème, lait et assaisonnements). On parfume si on veut avec des herbes ou un peu de piment ou même un peu de jambon ou des lardons. Idéal pour un brunch gourmand tout en utilisant un reste de légumes.

Des gyozas à la saucisse, aux œufs et au fromage frais aux fines herbes

Anna Tarazevich – Pexels

L’idée de ces raviolis, c’est de combler les côtés salés du brunch. En farcissant de petits gyozas avec de la chair à saucisse, des œufs brouillés et une point de fromage frais aux fines herbes, on apprécie alors tous ces éléments, unis dans une pâte fine et légèrement dorée. L’idéal c’est de préparer cela en avance comme ça le matin même, il ne reste qu’à sauter tout ça dans un peu d’huile. A servir avec un ketchup agrémenté de sirop d’érable, pour une touche d’acidité et de douceur à la fois.

En boisson: Bellini ou Spritz au gingembre?

Si le Mimosa vous plaît, alors vous ne devriez pas regretter d’essayer le Bellini. Ce mélange de purée de pêches et prosecco est rafraîchissant à l’heure du brunch. De plus, il est un peu moins fort et aussi doux que l’oreiller qu’on vient de quitter.

Reste encore l’option d’un «spritz» au gingembre. A base de 2 doses de Lillet pour 3 doses de Cava et agrémenté de ginger beer, ce cocktail n’ira peut-être pas avec tous vos mets. Mais il se sirotera sans mal sur le balcon, au soleil.

À la place des viennoiseries

Rien ne remplace un sublime pain au chocolat d’un bon pâtissier-boulanger. Mais si la boulangerie est trop loin ou que vous avez juste la flemme, tentez alors de faire une fournée de scones. Ce n’est de loin pas si sec qu’on le dit, si c’est bien fait. C’est idéal avec une noix de beurre et une bonne confiture ou juste nature, devant la télévision.

Et pour le voyage: une shakshuka

Julia Khalimova - Pexels

Pas besoin ainsi de se prendre la tête à pocher des œufs au vinaigre, on les posera, 2 minutes avant de servir, sur la sauce qui mijote pour un résultat des plus satisfaisant. A manger avec du bon pain, sans se priver de bien racler son assiette.

Des pancakes? Oui, mais alors soufflés!