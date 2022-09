Coronavirus : 6 morts en une semaine en Suisse, moins de 14’000 cas

On a dénombré quelque 1950 cas et 22 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La situation est stable.

Le Jura a la plus forte incidence de Suisse romande, avec 518 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 303. OFSP

13’718 cas supplémentaires, 154 hospitalisations et six nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie, selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) communiquées ce mardi.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc dénombré quelque 1950 cas et 22 hospitalisations par jour durant la semaine écoulée. La semaine dernière, les données étaient très similaires, avec environ 1970 cas par jour et 21 hospitalisations.

Lors des sept derniers jours, 52’861 tests ont été effectués. Le taux de positivité des tests PCR est de 28,4% (36% pour les tests rapides antigéniques). Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 69,7%: 4,4% de patients Covid et 65,4% de non-Covid.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a dénombré 13’641 décès, 58’211 hospitalisations et 4’087’079 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 303 cas pour 100’000 habitants (312 mardi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est inférieur à celui de tous ses voisins, selon les chiffres de l’OMS: Italie (376), France (436), Allemagne (488) et Autriche (718).

La Suisse compte 69,3% de sa population totalement vaccinée et 1% partiellement. 44,4% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 78,8% chez les 65 ans et plus.