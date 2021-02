Manche : 60 migrants secourus en mer dans le détroit du Pas-de-Calais

Pas moins de soixante migrants ont été secourus en mer, lundi, dans la Manche. À bord d’embarcations de fortune, ils tentaient de rejoindre les côtes britanniques.

Tous sains et saufs, ils ont été déposés à Calais, peu avant 11h, où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.

En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de ce type ont été recensées, soit quatre fois plus qu’en 2019, selon un bilan de la préfecture maritime. Six personnes y ont trouvé la mort et trois ont disparu, après quatre morts en 2019.