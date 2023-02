Ville de Genève : 60 millions pour des toits verts garnis de panneaux solaires

l’Exécutif de la Ville de Genève veut mettre le paquet pour végétaliser et équiper de panneaux solaires les toits des bâtiments municipaux. Il va solliciter à cet effet le Conseil municipal afin qu’il débloque 60 millions de francs destinés à financer les études de faisabilité et les travaux. Pour l’heure, 86 toitures plates ont été identifiées comme susceptibles d’être verdies et couvertes de capteurs photovoltaïques. Le Conseil administratif souhaite en sélectionner en priorité quarante une fois les études achevées. Il estime à 28’000 m² le potentiel de végétalisation (environ quatre terrains de football), dont plus d’un tiers pourront aussi accueillir des panneaux solaires.