Etats-Unis : 600 familles californiennes pauvres recevront un revenu garanti

La ville d’Oakland lance un programme qui assure un revenu garanti à destination des familles pauvres, ciblant ses habitants noirs et amérindiens.

La ville californienne d’Oakland va prochainement lancer un programme pilote de revenu garanti à destination des familles pauvres ciblant ses habitants noirs et amérindiens, ont annoncé les autorités.

Dans le cadre de ce programme inspiré par des expériences de «revenu universel» déjà menées aux Etats-Unis, quelque 600 familles d’Oakland pourront recevoir un chèque mensuel de 500 dollars pendant au moins 18 mois, sans aucune condition, a précisé la maire de la ville, Libby Schaaf. Ce revenu de base garanti sera réservé aux foyers les plus pauvres ayant au moins un enfant à charge mais surtout «aux familles de couleur», a expliqué la maire.

«Nous nous concentrons sur les gens de couleur parce qu’il y a un grand écart de richesses à Oakland en fonction de la race. Les revenus médians des Blancs y sont trois fois plus élevés que les revenus médians des Noirs. Et au niveau national, la différence en termes de patrimoine est de un pour dix», a rappelé mercredi l’élue démocrate dans une interview à la chaîne CBS.

Le programme sera aussi ouvert aux familles sans domicile fixe et sans-papiers. Une fois satisfaits les critères, l’attribution de cette allocation se fera par tirage au sort. Les bénéficiaires pourront dépenser la somme – non imposable – comme ils l’entendront, sans aucune condition et aucun contrôle, insistent les porteurs du projet, financé exclusivement par des dons.