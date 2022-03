Jeux vidéo : 600 millions de dollars envolés: des joueurs sont «fous furieux»

Des hackers ont dérobé pour une fortune aux utilisateurs du jeu mobile «Axie Infinity». L’éditeur vietnamien a promis de récupérer les fonds perdus.

Récupérer les fonds

«Certains joueurs philippins sont fous furieux de ce qui s’est passé», a expliqué à l’AFP, un joueur basé à Manille, Dominic Lumabi. Chainalysis, le spécialiste de l’analyse des blockchain, et Ellptic, une autre entreprise spécialisée, aident Sky Mavis à tenter de reconstituer le parcours suivi par l’argent perdu. Mais Sky Mavis va avoir fort à faire pour récupérer ces fonds évaporés et tenir sa promesse. «Plus le montant volé est important, plus c’est difficile à cacher», estime toutefois Roman Bieda.

Pour Roman Bieda, voleurs et défenseurs de l’intégrité des blockchain se livrent une «bataille permanente». «Les cryptomonnaies sont de plus en plus répandues, il y a de plus en plus de protocoles et de solutions, mais la volonté de réduire le coût des transactions, et de faire des profits pousse parfois l’industrie à... oublier la sécurité», souligne-t-il.