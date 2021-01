Rita Ora : 6’000 francs pour que le restaurateur ferme les yeux

Rita Ora est passée à la caisse pour pouvoir célébrer illégalement son anniversaire à Londres durant le confinement.

L’histoire a fait grand bruit à la fin novembre 2020 après que la police londonienne a constaté que durant le confinement, Rita Ora a fêté son anniversaire dans un restaurant huppé de Notting Hil. La chanteuse avait bravé tous les interdits sécuritaires afin de célébrer ses 30 ans en grande pompe, avec une vingtaine de convives, dont le mannequin Cara Delevingne et sa soeur Poppy.

Selon la police, le restaurateur a touché 6’000 francs pour accueillir cette soirée illégale. Pour cette somme, il devait par ailleurs fournir «des boissons et des amuse-bouches» et s’engager à ce que «les caméras de sécurité soient débranchées», a révélé le «Sun». Le responsable du restaurant a depuis lors été congédié et le propriétaire des lieux est en attente de sa peine. Il risque d’une amende à la révocation de la licence de son établissement.