Réfugiés : 62 enfants sont morts cette année dans des camps en Syrie

L’ONG Save the Children évoque des conditions de vie insoutenables dans deux camps contrôlés par les forces kurdes et abritant des dizaines de milliers de déplacés.

Dans un nouveau rapport intitulé «Quand vais-je commencer à vivre?» l’ONG évoque des conditions de vie insoutenables dans les camps d’Al-Hol et de Roj contrôlés par les forces kurdes et abritant des dizaines de milliers de déplacés, dont quelque 40’000 enfants, y compris des familles de djihadistes étrangers du groupe État islamique (EI).

«Je ne peux plus supporter cette vie»

«Il est plus urgent que jamais que les gouvernements étrangers ayant des ressortissants à Al-Hol et Roj (…) assument leurs responsabilités et rapatrient les enfants et leurs familles», alerte l’organisation. Save the Children épingle notamment dans son rapport des pays d’Europe ainsi que le Canada et l’Australie pour leur inaction.