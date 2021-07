Berne : 63% de la population a reçu au moins une dose de vaccin

Pour célébrer ce résultat réjouissant, l’OFSP distribue des parts de gâteaux ce lundi sur la place Fédérale

Près de deux personnes de 16 ans et plus sur trois ont reçu déjà une injection.

Actuellement, en Suisse, 63% des personnes âgées de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin. Pour remercier toutes les personnes qui se sont fait vacciner, ainsi que toutes celles qui ont participé à cet effort, l’OFSP a distribué du gâteau aux personnes présentes sur la place Fédérale. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) rappelle que la période des vacances est un moment idéal pour prendre un rendez-vous et aller se faire vacciner. Dans les structures mobiles (par exemple les camions de vaccination) ou dans les cabinets médicaux et les pharmacies, les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent se présenter sans rendez-vous également pour recevoir leur injection contre le Covid-19. Du reste, un camion vaccinal a été installé devant le Palais à Berne et ceux qui le veulent peuvent recevoir à la fois leur première dose… et une part de gâteau.