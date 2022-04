Economie : 6490 francs par mois, c’est le salaire médian des Vaudois en 2020

En moyenne, un/e Vaudois/e a gagné 6490 francs par mois, pour un travail hebdomadaire de 40 heures, en 2020. C’est 175 francs de moins que la moyenne nationale.

Image d’illustration. Billets de banque suisses. LMS

Pour un poste de travail à plein temps ramené à 40 heures par semaine, le salaire médian vaudois en 2020 a atteint 6490 francs (secteurs public et privé confondus) contre 6665 francs à l’échelle nationale. Depuis la dernière enquête en 2018, le salaire médian vaudois a progressé de 3,5% en termes réels; sur 10 ans, la progression atteint 6,2%.

Les 10% de salariés les mieux payés touchent tous plus de 11 610 francs, tandis que les 10% les moins bien rémunérés gagnent moins de 4335 francs. Les bas salaires, ceux dont le revenu est inférieur aux deux tiers du revenu médian, soit 4325 francs, ont légèrement diminué en 10 ans, leur part passant de 12% à 10%. La classe moyenne s’est également élargie. Ils sont désormais 70%, soit 2% de plus qu’en 2010, à bénéficier d’un revenu compris entre 70% et 150% du revenu médian.

De fortes disparités entre les secteurs

Sans surprise, avec des salaires médians nettement inférieurs à la moyenne cantonale, les services personnels (-40%), l’hébergement (-32%) et le commerce de détail (-26%) figurent parmi les branches les moins rémunératrices, tandis qu’à l’inverse l’industrie pharmaceutique (+42%) ou les activités de recherche et de développement (+36%) offrent des opportunités salariales nettement plus avantageuses.

Dans le secteur privé, le salaire médian des femmes et de 9% inférieur à celui des hommes en 2020. Cet écart salarial est en baisse par rapport à 2010 (14%), tandis qu’il est resté stable entre les Suisses et les étrangers (12% en 2010 et en 2020). Ces écarts salariaux s’expliquent en partie par des profils professionnels différents et une insertion inégale sur le marché du travail.

Un salaire médian plus bas dans le canton de Fribourg En 2020, la moitié des salariés dans le canton de Fribourg ont gagné plus de 6’393 francs par mois et la moitié a gagné moins. Il s’agit du salaire standardisé brut médian, tous secteurs confondus, public et privé (total annuel tout compris, converti en plein temps, divisé par 12). La médiane fribourgeoise se situait 4,1%, soit 272 francs, en dessous de la médiane nationale qui se montait à 6’665 francs. Cet écart est, en termes relatifs, en baisse d’environ 1 point de pourcentage par rapport à ces dernières années (depuis 2016).