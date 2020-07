Football

65 dollars les sandwiches: cher même pour des footballeurs

Retranchés en Floride en attendant la reprise de la saison, des pros ont dû débourser des sommes exagérément élevées pour des sandwiches.

Les joueurs professionnels y ont déjà pris leurs quartiers et se trouvent actuellement en isolation sanitaire. Et question nourriture, tout porte à croire que les footballeurs de la MLS ne sont pas vraiment gâtés, comme l’a relevé le site ballecourbe.ca, s’appuyant sur les photos des repas postées par les joueurs du FC Toronto Omar Gonzalez et Eric Zavaleta.