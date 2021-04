Paludisme : 650’000 enfants ont reçu le premier vaccin antipaludique

L’OMS a annoncé avoir vacciné en Afrique près de 650’000 enfants dans le cadre d’un programme pilote historique au Malawi, Ghana et Kenya.

Le paludisme (Plasmodium falciparum) est transmis par le moustique. C’est le parasite le plus mortel à l’échelle mondiale.

Deux après l’introduction du premier vaccin antipaludique dans le cadre d’un programme pilote historique au Malawi, Ghana et Kenya, quelque 650’000 enfants l’ont reçu, a indiqué l’OMS, au moment où les progrès dans la lutte contre la maladie sont au point mort.

À terme, ce vaccin, associé à d’autres mesures de protection, pourrait sauver des dizaines de milliers de vies par an, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé, dont les experts doivent décider en octobre s’ils recommandent une utilisation plus large du sérum dans le monde.

Test grandeur nature

Le «RTS,S» est un vaccin qui agit contre un parasite (Plasmodium falciparum) transmis par les moustiques, le parasite le plus mortel à l’échelle mondiale et le plus prévalent en Afrique.