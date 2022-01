Coronavirus : 67’906 nouveaux cas en Suisse en 72 heures, 30 morts

233 personnes ont été hospitalisées lors des trois derniers jours. Le taux de reproduction (R) est de 1,12.

Genève a désormais la plus forte incidence en Suisse romande avec 6529 cas pour 100 000 habitants sur ces 14 derniers jours. Moyenne suisse: 4080. OFSP

67’906 nouvelles personnes testées positives, 233 hospitalisations supplémentaires et 30 décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan de la pandémie pour les trois derniers jours, indique ce lundi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Par rapport à la semaine dernière , les cas ont légèrement augmenté (63 ’ 647 lundi dernier) mais les hospitalisations (233) sont stables et on c ompte moins de décès (48). Lors des dernières 72 heures, 219 414 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 3 7,8 % (2 8,2 % pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 7 4 %: 3 1,3 % de patients Covid et 4 2,7 % de non-Covid. On dénombre en outre plus de 210’000 personnes privées de contacts, 162’958 en isolement et 51’699 en quarantaine.

On compte désormais 4080 cas pour 100 ’ 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,1 2 . En Suisse romande, il n’ e st inférieur à 1 que dans le Jura: 0,99. Ailleurs il est de 1, 07 en Valais, 1,1 1 à Fribourg, 1,1 4 dans le canton de Vaud et à Genève, et 1, 19 à Neuchâtel.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a dénombré 12’156 décès, 41’486 hospitalisations ainsi que 1’734’320 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 4080 cas pour 100 ’ 000 habitants (3218 lundi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de la plupart de nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Allemagne (934), Autriche (1671) et Italie (3827). L’incidence est cependant supérieure en France: 5500.

La Suisse compte désormais 67, 9 % de sa population totalement vaccinée (7 7,2 % si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1, 7 % partiellement. Dans les cantons romands, c’est 70, 4 % de personnes totalement vaccinées (3% partiellement) à Neuchâtel, 69, 3 % (1, 1 %) dans le canton de Vaud, 68, 6 % (1, 1 %) à Fribourg, 68, 4 % ( 1,9 %) à Genève, 64, 8 % (4, 3 %) en Valais et 63, 5 % (3, 2 %) dans le Jura.

3 4,3 % de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 7 0,7 % chez les 65 ans et plus.