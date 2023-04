Santé mondiale: 67 millions d’enfants privés de vaccins à cause du Covid, selon l’Unicef

Selon l’agence onusienne, cette couverture vaccinale est en baisse dans 112 pays. Et entre 2019 et 2021, le taux de vaccination infantile dans le monde a chuté de 5 points de pourcentage, à 81%, un niveau jamais vu depuis 2008: 67 millions d’enfants ont ainsi manqué des vaccins, en particulier en Afrique et en Asie du Sud, et 48 millions d’entre eux n’ont reçu aucune dose d’aucune sorte. Une situation d’autant plus inquiétante que ce déclin s’est produit à la fin d’une décennie où «la croissance de la vaccination infantile stagnait», après la hausse massive des années 1980, souligne l’agence onusienne.