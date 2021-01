Suisse : Marché du travail: 68% d’actifs à plein temps, 31% à temps partiel

L’Office fédéral de la statistique a publié mardi des données sur la vie active et le niveau de formation en Suisse en 2019.

Niveaux de formation en 2019

Les chiffres dévoilés mardi par l'Office fédéral de la statistique donnent également des indications quant aux niveaux de formation en Suisse en 2019. L'arc lémanique fait partie des régions où le niveau de formation est le plus élevé. Le taux de la population résidente permanente de 25 ans et plus ayant obtenu un diplôme d'une haute école s'élève ainsi à 27,9% dans le canton de Vaud et 35,6% dans le canton de Genève. C'est plus élevé que dans d'autres cantons romands tels que Neuchâtel (19,6%), le Valais (15,8%) ou le Jura (12,1%).



De façon générale, la région linguistique française de la Suisse affiche le plus haut taux de personnes ayant achevé des études supérieures (formation professionnelle supérieure et hautes écoles), soit 37,2%. Elle se place ainsi devant la région linguistique allemande (35,3%) et la région linguistique italienne (31,5%).