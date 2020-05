États-Unis

6ix9ine accuse Ariana Grande et Justin Bieber de tricherie

Le rappeur affirme que sans un grand et étonnant nombre d’achats de dernière minutes, le titre «Stuck with You» du duo n’aurait pas terminé en tête des ventes aux États-Unis.

Dans le dernier classement hebdomadaire en date de «Billboard», Ariana Grande et Justin Bieber figurent en tête des ventes de singles avec «Stuck with You». 6ix9ine n’est que 3e avec son morceau «Gooba». Mais, selon le rappeur de 24 ans, si le duo formé par la chanteuse américaine et la star canadienne s’est aussi bien classé c’est parce que «Bilboard» est corrompu». 6ix9ine affirme que 60’000 singles de «Stuck with You»ont été vendus la veille de la publication du classement. Pire, la moitié d’entre eux aurait été achetée par avec six cartes de crédits différentes, ce qui est interdit par l’organisme qui surveille les ventes de musique aux USA. «Expliquez-moi comment est-ce possible d’en acheter 30’000 avec six cartes», s’interroge l’artiste sur Instagram.