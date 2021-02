États-Unis : «6ix9ine est un être humain horrible»

Le rappeur a fait une très mauvaise impression au cinéaste qui vient de réaliser un documentaire sur son parcours dans le hip-hop.

Karam Gill gardera un très mauvais souvenir de sa collaboration avec 6ix9ine. Après avoir réalisé un documentaire sur le rappeur, «Supervillain the Making of Tekashi 6ix9ine», qui sera diffusé le 21 février 2021 sur Showtime, le cinéaste a trouvé que l’Américain de 24 ans n’avait rien de bon en lui. Interviewé par Page Six, il n’a pas mâché ses mots en qualifiant l’artiste d’«être humain réellement horrible», sans morale et sans talent. Le réalisateur a toutefois admis que le bad boy était très doué pour utiliser les réseaux sociaux à son avantage. «Je pense que les téléspectateurs seront choqués de voir à quel point il est calculateur», précise-t-il.